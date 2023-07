Walter Kadow Foto: Museum Parchim up-down up-down Vor 100 Jahren in Mecklenburg Der Parchimer Fememord: Warum Grundschullehrer Walter Kadow brutal getötet wurde Von Thomas Volgmann | 19.07.2023, 11:59 Uhr

Ein Mord in Parchim erschütterte vor 100 Jahren Mecklenburg und dominierte über Tage die Schlagzeilen großer Zeitungen in Deutschland. Zwei der Täter gingen später als prominente Vertreter Nazi-Deutschlands und Massenmörder in die Weltgeschichte ein.