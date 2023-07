Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsbedingungen Netzwerk „Pflege in Not“ demonstriert Von dpa | 07.07.2023, 15:37 Uhr

Mehr Geld für die ambulante Pflege ist die Kernforderung des Netzwerks „Pflege in Not“ in Mecklenburg-Vorpommern. Am Freitag demonstrierte das Netzwerk privater Pflegedienste mit Menschenketten in neun Städten.