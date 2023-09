Schwerin Demonstration gegen Fremdenhass und Queerfeindlichkeit Von dpa | 15.09.2023, 17:34 Uhr | Update vor 30 Min. Demonstration Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down

Mehrere Hundert Menschen werden am Samstag (13.00 Uhr) in der Landeshauptstadt Schwerin zu einer Demonstration erwartet, die sich gegen Fremdenhass und Queerfeindlichkeit richtet. Die Veranstalter meldeten rund 500 Teilnehmer an. Auch Minister der Schweriner Landesregierung werden erwartet. Zu der Demonstration riefen neun Verbände und Vereine auf.