Missstände Demonstranten fordern bessere Bedingungen für die Pflege Von dpa | 12.06.2023, 17:31 Uhr

Hunderte Pflegebeschäftigte und Pflegedienstbetreiber haben in Schwerin mit einer Demonstration auf die Missstände in der Branche hingewiesen. Der Pflege komme eine elementare Bedeutung zu. Klatschen reiche nicht mehr, denn Pflege verdiene mehr, machte das Aktionsbündnis „Pflege in Not“ klar, das die Protestveranstaltung am Montag organisierte.