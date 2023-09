Brände Defekt am Kaffeeautomaten: Haus nach Brand nicht bewohnbar Von dpa | 20.09.2023, 16:19 Uhr | Update vor 45 Min. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Defekt an einem Kaffeeautomaten hat in Annenhof im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte für einen Hausbrand gesorgt. Die Bewohner beider Hälften des Doppelhauses mussten in der Nacht zu Mittwoch fliehen, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Die Feuerwehr löschte den stark qualmenden Brandherd im Dachgeschoss, bevor offene Flammen aus dem Dach schlugen. Trotzdem sei mindestens eine Haushälte vorerst unbewohnbar.