Verkehrsminister Debatte um 9-Euro-Ticket: Meyer fordert vom Bund mehr Geld Von dpa | 15.05.2022, 15:32 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) fordert vor der Einführung des 9-Euro-Tickets weitere Zusagen des Bundes. Mecklenburg-Vorpommern werde am Dienstag festlegen, wie es bei der bevorstehenden Abstimmung entscheide, sagte Meyer am Sonntag. „Meine Empfehlung lautet: Keine Zustimmung, so lange der Bund keine zusätzlichen Regionalisierungsmittel bereitstellt, um das Angebot im ÖPNV nachhaltig zu gestalten.“ Ansonsten mache das 9-Euro-Ticket als Anreiz keinen Sinn. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte sich zuvor ähnlich geäußert.