Der Mammut-Prozess gegen die sogenannte Kokain-Bande am Landgericht Neubrandenburg verzögert sich weiter. Es wurden Verhandlungstermine bis 20. Dezember 2023 neu anberaumt, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Montag sagte. Damit dauert der Prozess schon mehr als zwei Jahre. Hintergrund sind Zweifel der Verteidiger, dass Abhördaten der verschlüsselten Handys ihrer Mandanten, die aus Frankreich zum Bundeskriminalamt kamen, wirklich mit ihren Mandanten zu tun haben. Die Verteidiger kritisierten am Montag vor allem, dass auch bei einem Sondergutachten zum Encrochat-Netz nicht die Rohdaten aus Frankreich vorgelegt wurden.