Maurer Thomas Reinhardt von der Neumüller Bauhütte mit der Flaschenpost von Zimmerer Paul aus dem Jahr 1973. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Bei Sanierung Überraschungsfund im Schloss Güstrow: Was steckt in der 50 Jahre alten Flaschenpost? Von Volker Bohlmann | 10.04.2023, 06:00 Uhr

Das Renaissanceschloss Güstrow startet in eine neue Epoche. Für 32 Millionen Euro saniert das Land MV das Bauwerk. Überraschungseffekte bleiben nicht aus. Eine Flaschenpost aus den 1970er Jahren von Zimmerer Paul aus Krakow am See ist der jüngste Fund.