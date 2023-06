Wer sind die Menschen hinter der Vermummung? Wir haben zwei gesprochen. Foto: Frank Hormann up-down up-down Interview mit „Smash Cruiseshit“ Wer sind die Aktivisten, die die AidaDiva in Warnemünde blockiert haben? Von Katharina Golze | 18.06.2023, 16:50 Uhr

Klimaaktivisten der Gruppe „Smash Cruiseshit“ haben die AidaDiva in Warnemünde am Auslaufen gehindert. Uns haben zwei Beteiligte erzählt, wie sie die Blockade erlebten und was als Nächstes kommt.