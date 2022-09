DJ Felix Jaehn. Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down DJ aus MV Das hat Felix Jaehn in seiner Auszeit alles vor Von dpa | 21.09.2022, 11:31 Uhr

DJ Felix Jaehn (28) hat sich am Dienstagabend nach einem Auftritt auf Ibiza in eine achtmonatige Pause verabschiedet. Er will sich einen langgehegten Wunsch erfüllen.