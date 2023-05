Gorch Fock 1 Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Segelschulschiff Darum legt „Gorch Fock 1“ ab 31. Mai in Stralsunder Volkswerft an Von Helmut Reuter/dpa | 26.05.2023, 17:12 Uhr

Nachdem die Stadt Stralsund entschieden hatte, die „Gorch Fock 1“ zu kaufen, kommt das Segelschulschiff am 31. Mai in der Hansestadt an. Das soll nun passieren.