Airbus A400M Foto: Silas Stein up-down up-down Luftwaffe Darum flogen zwei große Militärflugzeuge über Schwerin Von Udo Roll | 01.02.2023, 18:20 Uhr

Über dem Himmel von Schwerin tauchten am Mittwoch zwei militärische Transportflugzeuge auf, dabei hat die Luftwaffe in MV gar keine Maschinen vom Typ A400M stationiert. Was war passiert?