Krisen-Diplomatie Global Player MV? Darum fliegt Finanzminister Heiko Geue zum Weltbank-Treffen Von Uwe Reißenweber | 11.10.2023, 16:34 Uhr Von Donnerstag bis Samstag nimmt MV-Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Jahrestreffen von Weltbank und IWF in Marokko teil. Warum nur? Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Es ist eine ungewöhnliche Meldung im wöchentlichen Aktivitätenplan der Landesregierung: Heiko Geue nimmt am Jahrestreffen von IWF und Weltbank in Marrakesch teil. Wir haben mit ihm kurz vor dem Abflug in Berlin gesprochen.