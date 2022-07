ARCHIV - Staatskanzleichef Patrick Dahlemann bei einer Landtagssitzung in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Regierung Dahlemann wirbt für Kulturhauptstadt Metropolregion Stettin Von dpa | 14.07.2022, 14:03 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will eine mögliche Bewerbung Stettins als europäische Kulturhauptstadt unterstützen und dabei auch Vorpommern mit in die Waagschale werfen. „Wir finden den Gedanken der Metropolregion insgesamt sehr charmant“, sagte Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) am Donnerstag zum Abschluss zweitägiger politischer Gespräche am Sitz der EU-Kommission in Brüssel. Eine Bewerbung als Kulturhauptstadt solle deshalb bei den nächsten Treffen mit Vertretern der Stadt Stettin und der Woiwodschaft Westpommern diskutiert werden. „Je mehr mitmachen wollen bei einer solchen Idee, umso besser“, sagte der SPD-Politiker.