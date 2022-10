Gasleck bei Nord Stream Foto: Rune Dyrholm/Armed Forces of Denmark/AP/dpa up-down up-down Nord-Stream-Pipelines Dänische Behörden: Gas-Austritt in Ostsee wohl vorbei Von dpa | 02.10.2022, 15:41 Uhr

Nach Einschätzung dänischer Behörden tritt aus den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee mittlerweile wohl kein Gas mehr aus. Man sei vom Betreiber, der Nord Stream AG, informiert worden, dass sich auch bei Nord Stream 1 mittlerweile der Druck in der Pipeline stabilisiert habe, teilte die Behörde am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. Das deute darauf hin, dass kein Gas mehr austrete. Den gleichen Stand hatten die Dänen am Samstag bereits zu Nord Stream 2 mitgeteilt.