Tiere Dachs stoppt Rennradfahrer: Mann kommt verletzt in Klinik Von dpa | 21.06.2023, 14:41 Uhr

Ein Rennradfahrer ist bei Neubrandenburg bei einem Unfall mit einem Dachs verletzt worden. Der 49-Jährige war am Dienstagabend in Zirzow bei Neubrandenburg mit dem Sportrad unterwegs, als das Wildtier die Straße kreuzte, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Rennfahrer stieß mit dem großen Mardertier zusammen, stürzte und kam verletzt per Rettungswagen in eine Klinik. Bekannte bargen das Rennrad. Der Dachs habe die Kollision weggesteckt und sei geflüchtet, hieß es von der Polizei.