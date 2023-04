Cybersicherheit Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Online-Kriminalität Cyberattacke auf offizielle Webseiten - Russische Hacker? Von dpa | 04.04.2023, 17:31 Uhr

Die Internetseiten von mehreren offiziellen Stellen in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag aufgrund einer Cyberattacke zeitweise nicht abrufbar gewesen. Nach ersten Analysen sei klar, dass es sich dabei um einen Angriff handle, bei dem die Server durch massenhafte Anfragen überlastet werden sollten, sagte Innen- und Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag.