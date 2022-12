Corona-Tote Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Pandemie Covid-19 häufiger Todesursache als Herzinfarkt Von dpa | 20.12.2022, 12:19 Uhr

Im Jahr 2021 sind in Mecklenburg-Vorpommern 1418 Menschen an Covid-19 gestorben und damit sechseinhalb Mal so viele wie im ersten Corona-Pandemiejahr 2020. Wie aus der am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Todesursachen-Statistik hervorgeht, waren damit bei 5,9 Prozent aller 24.152 Todesfälle im Land Corona-Erkrankungen die Todesursache. Der Anteil lag damit höher als etwa der von Bluthochdruck (5,8), akutem Herzinfarkt (5,8) oder Schlaganfall (5,4). An Grippe starben im Vorjahr 259 Menschen. Das entsprach einem Anteil von 1,1 Prozent.