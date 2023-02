Coronavirus - Isolation nach positivem PCR Test Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Coronaregeln Ab Sonntag in MV keine Isolationspflicht mehr Von dpa | 11.02.2023, 17:31 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es von Sonntag an keine Isolationspflicht mehr. Dann tritt die neue Corona-Landesverordnung in Kraft, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Mit einer Ausnahme.