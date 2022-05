ARCHIV - Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung für die Analyse vorbereitet. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen Pandemie Corona: Sieben-Tage-Inzidenz nahezu konstant Von dpa | 30.05.2022, 19:01 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat sich über das Wochenende kaum verändert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab den Wert am Montag mit 177,4 an, nach 176,4 am vergangenen Freitag.