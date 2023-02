Maske Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Schutzverordnung im Land endet nach 1078 Tagen Von dpa | 28.02.2023, 15:59 Uhr

Exakt 1078 Tage war sie in Kraft, nun wird die Corona-Schutzverordnung in Mecklenburg-Vorpommern am 1. März aufgehoben. Damit sind Coronatests in Einrichtungen mit Risikogruppen von Mittwoch an keine Pflicht mehr, wie das Sozial- und Gesundheitsministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Zudem seien auch fast alle Maskenpflichten aufgehoben. Lediglich Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie Besuchende in bestimmten Arztpraxen müssen weiterhin die Mundschutzmaske tragen. Die Corona-Landesverordnung sollte ursprünglich bis zum 7. April gelten. Aufgrund der stabilen Infektionslage hat das Kabinett am Dienstag das vorzeitige Ende der Verordnung beschlossen. Die erste war am 17. März 2020 in Kraft getreten.