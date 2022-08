Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Kabinett Corona-Landesverordnung soll unverändert verlängert werden Von dpa | 16.08.2022, 03:34 Uhr

Die geltenden Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie 3G für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen um vier Wochen verlängert werden. Das Kabinett in Schwerin werde sich heute mit der Corona-Landesverordnung beschäftigen, die noch bis Freitag gilt, sagte ein Regierungssprecher. Änderungen sind dem Vernehmen nach nicht vorgesehen. Weitere Themen der Ministerrunde sind das Fischsterben in der Oder und der am Montag erfolgte Start des neuen Schuljahres.