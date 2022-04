ARCHIV - Eine Maske liegt während des Unterrichts auf einem Federmäppchen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Corona: Keine Maskenpflicht mehr in Schulen ab Montag Von dpa | 23.04.2022, 10:31 Uhr

Nach dem gerichtlichen Aus für die Corona-Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern entfällt in den Schulen ab Montag die Maskenpflicht. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Schulgebäude werde aber empfohlen, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) wenige Stunden nach der Eilentscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald am Freitag mit.