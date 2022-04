ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Corona Corona-Inzidenz in MV sinkt auf Niveau vom Januar Von dpa | 28.04.2022, 19:33 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag erneut deutlich gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete einen Wert von 636,2. Das ist im Nordosten die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz seit Mitte Januar. Am Mittwoch war der Wert mit 719,8 angegeben worden, vor einer Woche mit 743. Der bundesweite Durchschnittswert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen bei 826 und damit höher als im Nordosten. Die jüngste Entwicklung der Pandemie in Deutschland lässt sich aus Sicht des Instituts wegen der Osterfeiertage allerdings schwer einschätzen.