ARCHIV - Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann Fallzahlen Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern geht leicht zurück Von dpa | 05.05.2022, 18:30 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Nordosten am Donnerstag leicht zurückgegangen. Wie das Landesamte für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, liegt der aktuelle Wert bei 390,6, nach 400,7 am Mittwoch. Vor sieben Tagen waren es demnach noch 636,2. Den bundesweiten Durchschnittswert gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mit 566,8 an.