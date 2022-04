Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Corona-Inzidenz im Nordosten weiter unter 1000: drei Tote Von dpa | 17.04.2022, 20:20 Uhr | Update vor 8 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern liegt weiter unter 1000. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche betrug am Sonntag wie am Vortag 973,1 wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Insgesamt meldete das Lagus am Sonntag 824 neue Infektionsnachweise nach 895 vor einer Woche.