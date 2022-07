ARCHIV - Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk up-down up-down Pandemie Corona-Infektion: Nordost-FDP für Ende der Quarantänepflicht Von dpa | 25.07.2022, 13:49 Uhr

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern plädiert im Kampf gegen die Corona-Pandemie für mehr Eigenverantwortung und ein Ende der Quarantänepflicht nach positivem Corona-Befund. „Wir sind durch die Erfahrungen von über zwei Jahren Pandemie und mit einer soliden Impfquote an einem Punkt angelangt, an dem wir lernen müssen, mit Corona im Alltag zu leben. Das heißt auch, dass wir individuell über die Anordnung von Quarantänen entscheiden sollten“, sagte die FDP-Landtagsabgeordnete Barbara Becker-Hornickel am Montag in Schwerin.