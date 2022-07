ARCHIV - Stewart Copeland, der frühere Schlagzeuger der englischen Band The Police, steht vor dem Schweriner Schloss. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Musik Copeland hat nur ein Wort für die Flaschenpost: „Help!“ Von dpa | 21.07.2022, 07:02 Uhr

Für eine Flaschenpost hätte der frühere Schlagzeuger der englischen Band The Police, Stewart Copeland, heute nur ein Wort: „Help!“ (Hilfe!). „Ich sehe, wie sich die Welt entzweit. Das sieht man in Deutschland und besonders drastisch in den USA“, sagte Copeland am Rande seiner Europa-Tour mit klassisch arrangierten Police-Songs, die er in Schwerin startete.