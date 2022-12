Noa und Juli füllen ihren Kühlschrank großteils mit Lebensmitteln aus dem Müll (Symbolbild). Foto: Imago up-down up-down Containern in MV Um Lebensmittel zu retten, machen sie sich strafbar Von Katharina Golze | 07.12.2022, 18:12 Uhr

In MV steht eine Frau wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht. Zwei Greifswalderinnen erzählen, warum sie Containern gehen und was sie in den Tonnen finden. Gibt es auch legale Wege, um Lebensmittel zu retten?