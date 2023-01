Soll für ein höheres Lohnniveau sorgen: In MV soll die Bezahlung von Bau- oder Dienstleistungen an Tarif- oder tarifähnliche Löhne koppelt werden. Symbolfoto: Imago-Images up-down up-down Pläne für ein Tariftreuegesetz Chefs in MV trommeln gegen rot-rote Tarifpläne Von Torsten Roth | 31.01.2023, 14:55 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will Staatsaufträge nur noch an Firmen vergeben, die Löhne in Tarifhöhe zahlen. Was die Arbeitgeber davon halten.