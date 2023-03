Wer über die Landarztquote studiert, verpflichtet sich, später zehn Jahre als Hausarzt in MV zu praktizieren. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen up-down up-down Landarztquote in MV Chance auf Medizinstudienplatz auch ohne Einser-Abitur Von Karin Koslik | 15.03.2023, 06:00 Uhr

Seit 2021 wird ein Teil der ca. 400 Medizinstudienplätze in MV an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach erfolgreichem Studium zehn Jahre lang als Hausarzt auf dem Land zu praktizieren. In diesem Monat läuft die nächste Bewerbungsrunde.