Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist neuer Stiftungsratsvorsitzender der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz. FOTO: Christoph Hardt via www.imago-images.de Deutsche Ehrenamtsstiftung Cem Özdemir zum Antrittsbesuch in Neustrelitz mit Zug und E-Bike Von Karin Koslik | 30.03.2022, 17:39 Uhr

Montag in Paris, Mittwoch in Mecklenburg: Bundesagrarminister Cem Özdemir ist auch Stiftungsratsvorsitzender der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Am Mittwoch besuchte er deshalb den Nordosten.