dpatopbilder - Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 sind zu sehen. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Ukraine-Krieg CDU-Politiker warnt vor zu wenig Gas im Winter Von dpa | 21.07.2022, 11:14 Uhr

Der CDU-Politiker Thorsten Frei hat trotz wieder angelaufener russischer Gaslieferungen vor zu wenig Gas im Winter gewarnt und erneut längere Laufzeiten für Atomkraftwerke gefordert. „Es ist das passiert, was wir erwarten konnten – es gibt zwar weitere Gaslieferungen, aber ganz offensichtlich nicht in vollemUmfang“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag am Donnerstag in der Sendung Frühstart von RTL/ntv.