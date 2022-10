Gasherd mit Flamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie CDU-Politiker: Rettungsschirm für kommunale Energieversorger Von dpa | 23.10.2022, 11:24 Uhr

Der Landesvorstand der CDU in Mecklenburg-Vorpommern und Kommunalpolitiker der Partei fordern in einer „Kühlungsborner Resolution“ als Reaktion auf die gestiegenen Preise unter anderem einen Rettungsschirm für kommunale Energieversorger und Wohnungsunternehmen. In dem Papier mit neun Punkten geht es auch um einen Preisdeckel für Gas, Öl, Fernwärme, Strom und andere Energiearten, sowie die Verlängerung der Laufzeiten der drei letzten Atomkraftwerke über den 15. April 2023 hinaus.