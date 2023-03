Schweriner Tafel Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landeshilfe CDU mahnt mehr finanzielle Unterstützung für Tafeln an Von dpa | 16.03.2023, 15:35 Uhr

Die CDU dringt auf weitere Landeshilfen für die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen. Die Unterstützung aus dem Härtefallfonds des Landes in Höhe von 2500 Euro je Tafel habe kaum weitergeholfen, konstatierte der CDU-Landtagsabgeordnete Harry Glawe am Donnerstag in Schwerin. Er berief sich auf Angaben aus einem Expertengespräch im Sozialausschuss. Demnach seien allein die Tankkosten einer Tafel im vergangenen Jahr um 4000 Euro angewachsen.