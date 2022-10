CDU-Landesvorsitzender Franz-Robert Liskow Foto: Jens Büttner up-down up-down CDU-Landeschef Liskow im Interview „Frau Schwesig hat nicht die Wahrheit gesagt“ Von Uwe Reißenweber | 03.10.2022, 12:46 Uhr

Die CDU in MV ist jetzt ein Jahr in der Opposition – nach 15 Jahren in Regierungsverantwortung. Uwe Reißenweber sprach mit Landes- und Fraktionschef Franz-Robert Liskow über die ungewohnte Rolle in der Krise, die Abkehr vom einstigen Russland-Kurs und die Staatssicherheitsvergangenheit des Rostocker Oberbürgermeisterkandidaten.