Nach fast zwei Jahren CDU in MV hat neue Landesgeschäftsführerin Von dpa | 31.01.2023, 18:32 Uhr

Wie die Partei am Dienstag mitteilte, berief der Landesvorstand die 43-jährige frühere Volleyball-Nationalspielerin Ulrike Mischke (ehemals Jurk) aus Schwerin einstimmig in das Amt. Bereits am Mittwoch werde sie ihre Arbeit aufnehmen.