FOTO: Shelley Kim/Unsplash (Symbolbild) Mecklenburg-Vorpommern CDU in MV fordert Hilfsprogramm für überfüllte Tierheime Von dpa | 03.08.2022, 11:10 Uhr

Zu viel Tiere und es werden immer mehr. Die Tierheime in MV kommen an ihre Grenzen. Die Opposition in MV wirft der Landesregierung eine Mitschuld an der Situation vor und fordert eine finanzielle Unterstützung der Einrichtungen.