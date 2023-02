Stimmenauszählung Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Wiederholungswahl CDU im Nordosten: Giffeys Politik in Berlin abgewählt Von dpa | 12.02.2023, 18:48 Uhr

Der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern gratuliert den Berliner Parteifreunden zum guten Abschneiden bei der Abgeordnetenhauswahl. „Die Politik von Frau Giffey wurde heute abgewählt“, sagte Franz-Robert Liskow am Sonntag in Schwerin nach ersten Hochrechnungen. Die Partei habe einen ausgezeichneten Wahlkampf hinter sich.