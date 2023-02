Vor dem Hintergrund des Atomausstiegs und des Ausstiegs aus der Kohle sei Deutschland auf das Flüssigerdgas angewiesen, so die CDU-Fraktion in Schwerin. Archivfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down LNG-Terminal vor Rügen CDU-Fraktion mahnt: Deutschland ist auf Flüssiggas angewiesen Von dpa | 16.02.2023, 12:46 Uhr

Nachdem MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer am Montag Pläne für ein neues LNG-Terminal vor der Insel Rügen vorgestellt hatte, verwies die Schweriner CDU-Fraktion nun auf den Bedarf an Flüssiggas. Was die Christdemokraten fordern.