Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag CDU-Fraktion: Recht auf Asyl unter Kapazitäts-Vorbehalt Von dpa | 31.05.2023, 19:46 Uhr

Die CDU-Fraktion in Schwerin will das Recht auf Asyl einschränken. „Wir brauchen in Deutschland dringend eine ehrliche Debatte über die Zukunft unseres Asylsystems“, sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU, Franz Robert Liskow am Mittwoch in Schwerin. Wer ignoriere, dass die Möglichkeiten zur Flüchtlingsaufnahme begrenzt seien, der überdehne die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft.