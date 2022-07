ARCHIV - Eine Jura-Studentin hält in einer Vorlesung eine Ausgabe vom Grundgesetz in der Hand. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Universität CDU fordert Wiederaufnahme der Juristenausbildung in Rostock Von dpa | 07.07.2022, 17:36 Uhr

Die CDU hat die Wiederaufnahme einer vollwertigen Juristenausbildung an der Universität Rostock gefordert. „Diese Forderung wird sowohl von der Gerichtsbarkeit im Land als auch von der Rechtsanwaltskammer geteilt“, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Ehlers, am Donnerstag nach Gesprächen in Rostock. Es zeichne sich Personalmangel in der Justiz ab.