Angesichts der wachsenden Zahl an Wolfsrudeln in Mecklenburg-Vorpommern haben mehrere Parteien im Landtag eine Bejagung der Tiere gefordert. Sowohl AfD, FDP als auch CDU brachten am Mittwoch entsprechende Anträge ein. „Wir sind der Meinung, das unsere Möglichkeiten zum Herdenschutz noch nicht erschöpft sind“, sagte die FDP-Abgeordnete Sandy van Baal am Mittwoch im Landtag. Sie fordere ein aktives Wolfsmanagement im Land. Alle drei eingebrachten Anträge wurden mit den Stimmen der rot-roten Regierungsparteien abgelehnt.