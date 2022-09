Christian Pegel Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv up-down up-down Energiekrise CDU bezeichnet Bürgerforen als „Alibi-Format“ Von dpa | 21.09.2022, 14:45 Uhr

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat die von der Landesregierung initiierten Bürgerforen scharf kritisiert. Sie seien ein Alibi-Format, das Geschäftigkeit demonstriere, gleichzeitig aber nur ein politischer Placebo sei, sagte der Generalsekretär der Landespartei, Daniel Peters, am Mittwoch in Schwerin. Wenn die Landesregierung keine Antworten auf die Fragen der Energiekrise habe, solle sie schweigen.