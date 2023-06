Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Gallin Carport und Maschinen verbrannt: 55.000 Euro Schaden Von dpa | 05.06.2023, 07:45 Uhr

Bei einem Feuer in Gallin (Ludwigslust-Parchim) sind am Sonntagabend ein Carport, darin abgestellte Maschinen sowie Teile einer Nachbargarage zerstört worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 55.000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Brandursache sei noch unklar, es wird wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.