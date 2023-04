Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Carport und Auto bei Feuer in Demen zerstört Von dpa | 11.04.2023, 09:35 Uhr

Ein Feuer hat in Demen (Ludwigslust-Parchim) einen Carport und ein Auto zerstört. Der Brand brach aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagabend aus, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigslust mitteilte. Die Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr, die noch verhindern konnte, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Die Brandursache sei noch unklar, der Sachschaden wird bisher auf 40.000 Euro geschätzt.