Legalisierung Cannabis-Pläne des Bundes in MV nicht unumstritten Von dpa | 12.04.2023, 16:04 Uhr

Die Pläne der Bundesregierung zur schrittweisen Cannabis-Legalisierung haben in Mecklenburg-Vorpommern geteilte Reaktionen ausgelöst. Aus den Landtagsfraktionen von SPD, Linke und FDP kam Zustimmung. Die AfD bezeichnete die am Mittwoch in Berlin von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) erläuterten Pläne als unnütz und kontraproduktiv.