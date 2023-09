Festival in Wismar Campus Open Air Wismar 2023: Alles zu Line-up, Tickets und Anreise Von Katharina Golze | 21.09.2023, 18:16 Uhr Beim Campus Open Air wird auf dem Wismarer Hochschulgelände gefeiert. Foto: Moritz Stemmler up-down up-down

Mit dem Campus Open Air auf dem Hochschulgelände der Hansestadt endet Mecklenburg-Vorpommerns Festivalsaison. Wer in diesem Jahr spielt, was ein Ticket kostet und was es zu erleben gibt.