Unfall Bus fährt Frau in Parchim an - schwer verletzt Von dpa | 23.01.2023, 10:51 Uhr

Eine Fußgängerin ist in Parchim von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde die 18-jährige Frau am Montagmorgen am Bahnhof von dem Bus erfasst, als sie die Straße überquerte. Die Frau kam mit einer schweren Beinverletzung in eine Klinik. Der Busfahrer habe sie mit dem Fahrzeug wohl beim Linksabbiegen angefahren. In dem Bus wurde niemand verletzt, so dass dieser weiterfahren konnte. Die genaue Unfallursache sei noch nicht geklärt.