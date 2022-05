Evakuierungsübung "Schneller Adler" der Bundeswehr FOTO: Frank Hormann Übung „Schneller Adler“ Bundeswehr zeigt im Video Rettungsaktion per Helikopter in MV Von Udo Roll | 13.05.2022, 16:09 Uhr

Ein Botschafter wird von schwer bewaffneten Soldaten per Hubschrauber in Sicherheit gebracht – die Aktion war Teil einer großen Militärübung in MV. Wie das Training ablief, zeigt die Bundeswehr in einem Video-Clip.